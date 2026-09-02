PP y Vox llaman a acudir a las concentraciones por Ceuta mientras la oposición considera que están "instrumentalizadas"

Decenas de personas durante una manifestación en Ceuta. - Marcos Moreno - Europa Press

PALMA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han pedido a los baleares que asistan a las concentraciones que habrá en los distintos ayuntamientos por la situación que se vive en Ceuta, mientras que PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos creen que son movilizaciones "instrumentalizadas" por el PP, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Los partidos se han posicionado de esta manera en las sucesivas ruedas de prensa tras la Junta de Portavoces, ante las concentraciones que se han convocado para este miércoles frente a los consistorios, además de criticar mayoritariamente la gestión de esta crisis migratoria por parte del Gobierno central, a excepción del PSIB.

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha calificado la entrada de migrantes en Ceuta del pasado mes de julio como "invasión", ante la "inoperancia, falta de previsión y reacción" del Gobierno. Igualmente, ha pedido saber si el Ejecutivo ha tenido algún tipo de connivencia con Marruecos.

Por eso, ha insistido en que esta tarde se tratará demostrar que "Ceuta no está sola" y que esto "puede llegar a pasar en Baleares", ya que, a su juicio, hay una ruta migratoria "consolidada" desde el norte de Argelia hacia el archipiélago.

El portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, ha censurado que el PP, de forma "unilateral", haya decidido llamar a estas protestas desde la FEMP, que ha afirmado que es "un instrumento para sus intereses".

En ese sentido, ha destacado que las dos principales asociaciones de vecinos de la ciudad autónoma no participarán de las manifestaciones porque "no quieren ser politizados para hacerle el juego al PP".