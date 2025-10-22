Archivo - Plano del brazo de un policía de Frontex. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

PALMA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han vuelto a pedir este miércoles la dimisión del delegado del Gobierno central en Baleares, Alfonso Rodríguez, a quien acusan de mentir en relación al despliegue de Frontex en el archipiélago.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en el Parlament, el 'popular' Sebastià Sagreras y la diputada de Vox Manuela Cañadas ha reaccionado de este modo a las declaraciones del portavoz de Frontex, Chris Borowski, que en declaraciones a IB3 ha asegurado que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez no ha solicitado este despliegue.

Sagreras se ha referido a la "inoperancia" de Rodríguez y ha recordado que Frontex tiene 220 agentes desplegados en Canarias y el sur de la Península y que, por lo tanto, si no están operando en Baleares es porque el Gobierno central, como corresponde como estado miembro de la Unión Europea, no lo ha solicitado.

Cañadas, por su parte, ha acusado a Alfonso Rodríguez de "cómplice de la sustitución poblacional" que se está ejecutando. "Nos están mintiendo a la cara mientras las costas se llenan de pateras y las calles de inseguridad", ha afirmado.

Cabe recordar que el delegado del Gobierno aseguró que Frontex operaba desde febrero en el archipiélago.