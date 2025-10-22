Galmés acusa a Rodríguez de "mentir" sobre la actuación de Frontex en Baleares y pide su dimisión "inmediata"

Archivo - El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha acusado al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, de "mentir" al afirmar que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, ha operado con mayor incidencia en la zona marítima que comprende la ruta migratoria entre Argelia y Baleares desde el pasado febrero.

En declaraciones a los medios este miércoles en un acto de la entidad Mater, el presidente insular ha reclamado la dimisión "inmediata" del delegado del Gobierno por "haber mentido a los ciudadanos en reiteradas ocasiones y también en el Senado", en reacción a las declaraciones del portavoz de Frontex, Chris Borowski, que en IB3 ha asegurado que el Gobierno no ha solicitado este despliegue.

"Queda demostrado que el Gobierno de España en ningún momento ha pedido el despliegue de Frontex en las costas de Baleares para poder parar esta crisis migratoria sin precedentes que estamos viviendo", ha dicho Galmés.

Según ha reivindicado, el Gobierno "no puede obviar" la "grave situación" migratoria en Mallorca. "El Gobierno de España es el responsable en inmigración, no lo es el Govern, no lo es el Consell de Mallorca, y por ello tiene que actuar", ha agregado.

El presidente insular ha reiterado que los recursos en la Isla "están saturados" y ha reclamado al Estado "ayuda técnica, material de espacios y de cualquier tipo".