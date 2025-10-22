Prohens exige la dimisión de Rodríguez por "mentir" sobre Frontex: "¿Por qué no quieren que se protejan las fronteras?"

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha exigido la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, por "mentir" sobre la presencia de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex.

"¿Por qué no quieren que se protejan las fronteras?", ha preguntado Prohens en declaraciones a los medios tras ser preguntada por la cuestión este miércoles, en una visita a las casetas varadero de Portocolom.

Según la presidenta balear, las declaraciones del portavoz de Frontex, Chris Borowski, que en IB3 ha asegurado que el Gobierno no ha solicitado el despliegue de Frontex, constatan que Frontex no está activado en Baleares, tal como señaló ella misma la semana pasada después de reunirse con el comisario de Interior y Migración de la Comisión Europea, Magnus Brunner.

Y además, ha lamentado, "constatan una mentira del delegado que dijo que el Gobierno había pedido la activación". "¿Si nos mienten con cosas que son tan fácilmente desmontables en que no nos estarán engañando?", ha criticado.

En este sentido, Prohens ha reclamado al Ejecutivo central por qué no quiere que se activen los mecanismos europeos y ha acusado al Gobierno de "abandonar" el archipiélago.

"¿Que le hemos hecho los ciudadanos de Baleares al Gobierno de Pedro Sánchez para que nos engañen, nos desprotejan y nos vendan ante la inmigración irregular?", ha zanjado.