PP y Vox rechazan limitar los alquileres, las compras de vivienda de no residentes y expropiar a grandes tenedores

Archivo - Dos personas observan inmuebles en alquiler y en venta en un escaparate de una inmobiliaria ubicada en Palma. - Matias Chiofalo - Archivo

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

PP, Vox, el diputado del Grupo Mixto Llorenç Córdoba y los diputados no adscritos han votado en contra de pedir medidas para limitar el precio de los alquileres, las compras de viviendas por parte de no residentes en Baleares y expropiar temporalmente a grandes tenedores para dedicar las viviendas a alquiler social y asequible.

Estos son algunos de los puntos de la moción defendida este martes en el Parlament, por el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa, relativa a la política autonómica de acceso a la vivienda.

La iniciativa constaba de distintos puntos, como los ya mencionados, en los que los 32 votos en contra de los parlamentarios de las formaciones anteriormente citadas se han impuesto a los 24 votos a favor de PSIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos y Més per Menorca.

Otros de los puntos que han quedado rechazados son los que tienen que ver con la aplicación de una política tributaria que favorezca la compra o el alquiler dedicado al uso residencial pero con una mayor carga fiscal para segundas residencias, operaciones especulativas y las viviendas vacías.

También se pedía que se detenga la promoción de nuevas rutas aéreas, como con EEUU, Canadá o Emiratos Árabes, hasta que no se adopten medidas para garantizar el uso residencial de la vivienda.

En otros puntos el rechazo se ha logrado con la abstención de los cuatro diputados de Vox, como la limitación a las compras de viviendas de los fondos de inversión, grandes tenedores y grupos inmobiliarios con finalidades especulativas. Igualmente, no se ha conseguido mostrar el desacuerdo a que el Observatorio de la Vivienda de Baleares ofrezca datos de las viviendas vacías.

Los puntos que sí han recibido el visto bueno del Parlament tienen que ver con la constatación de que un tercio de las viviendas compradas en Baleares es por parte de no residentes lo que incrementa el precio.

Además, se pide al Govern a tomar medidas para reducir la demanda de vivienda, sobre todo para usos no residenciales; que las viviendas se destinen a usos residenciales; pedir al Gobierno de España que regule los alquileres de temporada; a hacer un seguimiento de todas las operaciones inmobiliarias de grandes tenedores para ejercer el derecho de tanteo y retracto; o hacer un censo de personas sin hogar o en situación de infravivienda. Todos estos puntos se han aprobado con el voto favorable de toda la Cámara a excepción de los diputados de Vox, que se han abstenido.

Algunos puntos sí se han aprobado por unanimidad como mostrar la "preocupación" del Parlamento ante el incremento de los precios de venta y alquiler, publicar un estudio sobre el suelo vacante o certificar que una parte de la oferta de vivienda se destina a uso no residencial, por lo que se solicita una mayor labor de inspección contra viviendas turísticas ilegales para incorporarlos al mercado residencial.