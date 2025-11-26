El PP y Vox rechazan en el Parlament retirar el monolito de Sa Feixina y catalogarlo como simbología franquista

Archivo - Monolito Sa Feixina en foto de archivo - PSOE MÁLAGA - Archivo

PALMA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han votado en contra de una proposición no de ley (PNL) que buscaba instar al Govern a promover la retirada del monolito de Sa Feixina, crear en su lugar un espacio de memoria que reconozca a las víctimas de la dictadura y apoyar su inclusión en el censo estatal de simbología franquista.

Son tres de los puntos de la iniciativa que el diputado socialista Omar Lamin ha defendido este miércoles en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament y que ha sido rechazada en su totalidad.

La PNL también buscaba instar al Ayuntamiento de Palma a no incluir el monumento de Sa Feixina en el catálogo municipal de elementos protegidos.

Asimismo, la iniciativa pretendía instar al Govern a promover la retirada del monolito franquista de la explanada de Maó e incluirlo en el censo estatal.

REDUCIR EL PLAZO PARA EL EXAMEN DE CONCUDIR

Por otra parte, todos los grupos salvo el PSIB, que se ha abstenido, han apoyado una PNL defendida por el diputado 'popular' Rafael Nadal para reclamar mejoras de las condiciones del personal examinador de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Baleares y la reducción de los plazos de espera para examinarse del carnet.

Así, el Parlament ha instado al Gobierno a aumentar, con carácter urgente, la dotación de recursos destinados al archipiélago de cara a poder ampliar la plantilla estructural de examinadores, y a revisar y mejorar sus condiciones laborales con la implementación de incentivos adicionales.

También ha reclamado realizar un estudio para determinar el número óptimo de examinadores necesarios con el objetivo de garantizar que las listas de espera para la realización de pruebas de conducir no superen en ningún caso las tres semanas.

En la misma línea, la iniciativa insta al Ejecutivo central a, de manera temporal y mientras no se cubran las vacantes, desplegar equipos itinerantes de refuerzo, contratar interinos y extender las horas extraordinarias para poder hacer frente a la demanda.

LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Los diputados han apoyado, casi por unanimidad, una tercera PNL, defendida por la socialista Teresa Suárez, relativa al refuerzo, la coordinación y el despliegue de efectivos de las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil.

Así, el Parlament ha instado al Govern a asumir de manera efectiva el liderazgo y la coordinación de Protección Civil, especialmente en las actuaciones de fuera del ámbito municipal, y a impulsar el trabajo conjunto con los ayuntamientos.

También a garantizar la ejecución del plan integral de divulgación y sensibilización en materia de protección civil aunque haya una posible prórroga presupuestaria y a adaptar las políticas de prevención de emergencias a las nuevas realidades territoriales derivadas de las modificaciones legislativas en materia urbanística, especialmente en las zonas con riesgos naturales elevados.

El único punto que no ha recibido el apoyo de todos los grupos, dado que el PP ha votado en contra --lo que no ha impedido que salga adelante--, ha sido aquel por el que se reclama al Ejecutivo autonómico a dotar presupuestariamente al plan estratégico de voluntariado de Protección Civil aprobado en 2023 e iniciar su implementación.