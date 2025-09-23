PP y Vox tumban una iniciativa del PSIB sobre condonación de la deuda

Archivo - Vista general de un pleno del Parlament balear - PARLAMENT - Archivo

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha rechazado este martes, con los votos en contra de PP y Vox, una iniciativa del PSIB sobre la condonación de 1.741 millones de deuda.

La iniciativa, que ha defendido el diputado socialista Llorenç Pou, buscaba un posicionamiento de la Cámara en relación a la condonación de la deuda y subrayar que supondría reducir la deuda autonómica en más de un 20 por ciento.

Pou ha acusado al PP de renunciar a la deuda para "contentar" a Alberto Núñez Feijóo. "Son unos irresponsables", ha afirmado.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha justificado el voto a favor de los suyos "por coherencia" y ha lamentado que el Govern rechace la propuesta de condonación "sin hablar con nadie".

La diputada del PP Lourdes Cardona ha acusado al PSIB de mentir a la ciudadanía y ha señalado que no se trata de una propuesta de condonación sino de asunción de la deuda. "Cardona ha acusado a los socialistas de estar "sumisos" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "a costa de los intereses de Baleares".

La 'popular' también ha llamado la atención sobre el hecho de que no se podría destinar ese dinero a servicios públicos. "No se puede convertir gasto financiero en no financiero", ha recordado.