Precintan un pozo ilegal que extraía 40.000 litros diarios en un agroturismo de Alaior

Precintan un un pozo ilegal que extraía 40.000 litros diarios en un agroturismo de Alaior. - GUARDIA CIVIL

MENORCA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la denominada 'Operación Zahori', ha precintado un pozo ilegal localizado en un agroturismo del término municipal de Alaior que fue descubierto durante una inspección rutinaria.

La actuación se llevó a cabo el pasado fin de semana, en colaboración con los inspectores del Departamento de Recursos Hídricos del Govern, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

A pesar de que el agroturismo ya contaba con un pozo legalizado destinado al consumo humano, los guardias civiles del Seprona detectaron la existencia de un segundo pozo, no declarado ni inscrito en el registro de Recursos Hídricos, que además estaba siendo utilizado de forma irregular.

Según los datos obtenidos, el pozo ilegal tiene una profundidad de 82 metros, y de acuerdo con la información facilitada por la propiedad, extraía diariamente 40.000 litros de agua, que se destinaban supuestamente al riego de jardines y al llenado de las piscinas, ambas actividades que suponen un consumo elevado y constante, especialmente en plena temporada turística.

Durante la inspección se procedió a la toma de muestras del agua extraída, con el objetivo de analizar una posible afección del acuífero.

Las pruebas determinarán si el uso continuado del pozo ilegal ha tenido algún impacto en la calidad del agua subterránea o en la disponibilidad del recurso hídrico en la zona.

La 'Operación Zahorí' continúa abierta con el objetivo de localizar e investigar otros posibles casos de extracción ilegal de agua en establecimientos turísticos y explotaciones agrícolas de la isla.

La Guardia Civil ha recordado que la explotación de pozos sin la debida autorización constituye una infracción grave y puede acarrear importantes sanciones administrativas, además de afectar al equilibrio medioambiental, especialmente en islas como Menorca donde los recursos hídricos son limitados y vulnerables a la sobreexplotación.