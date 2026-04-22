El precio del alquiler de una vivienda en Palma subirá un 8,1% al cierre del segundo trimestre

Un cartel de ‘SE ALQUILA’, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio del alquiler de una vivienda subirá un 8,1% al cierre del segundo trimestre de 2026 en Palma, según la previsión realizada por una herramienta de inteligencia artificial (IA) de Fotocasa.

Esta es la principal estimación a nivel balear del 'Índice predictivo de alquiler DataVenues' con el que el portal inmobiliario trata de adelantarse al comportamiento del mercado y prever la evolución de los precios de la vivienda de alquiler a nivel trimestral.

Las previsiones del modelo, ha informado la empresa en un comunicado, apuntan a subidas significativas en varias ciudades del sur y de los archipiélagos, mientras que se intensifican los descensos en determinados mercados del interior y del noreste peninsular.

Las mayores subidas trimestrales se darán en Sevilla (20,3%), Santa Cruz de Tenerife (10%), Palma (8,1%), Murcia (7,4%) y Ciudad Real (7%).

En el extremo opuesto, se prevén descensos de los precios del alquiler en Teruel (-25,6%), Logroño (-10,3%), Barcelona (-7,9%), Segovia (-5,9%), Zamora (-5,6%), Córdoba (-5,3%), Palencia (-0,2%) o Albacete (-0,4%).