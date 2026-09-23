El precio medio del suelo urbano se dispara un 27,5% en el segundo trimestre en Baleares, según Vivienda

Archivo - Edificio de pisos en construcción - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA/MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS -

El precio medio del metro cuadrado de suelo urbano cerró el segundo trimestre de 2026 en Baleares en 567,6 euros, lo que supone un 27,5% más que en el mismo periodo del año anterior y un crecimiento del 26,4% con respecto al trimestre anterior, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana recogidos por Europa Press.

Con estos datos, el archipiélago se sitúa como la CCAA con el metro cuadrado de suelo urbano más caro.

En los municipios de más de 50.000 habitantes, el precio medio por metro cuadrado en el archipiélago fue de 661,5 euros tras un ascenso del 3,1% con respecto al mismo periodo del año anterior y del 19,2% con el primer trimestre de 2026.

Por su parte, en el segundo trimestre del año se realizaron en Baleares 147 transacciones, un 12,5% menos que en el mismo periodo de 2025 y un 9,7% más que los tres meses anteriores. El valor de las transacciones en el segundo trimestre alcanzó en las Islas los 65,7 millones de euros, un 9,1% menos que el año anterior.