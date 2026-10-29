El precio de la vivienda libre en Baleares roza los 4.000 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre

Archivo - Una vivienda en construcción. - Javier Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda libre en Baleares se situó en una media de 3.980 euros por metro cuadrado (m2) en el segundo trimestre de 2026, un 13,3% más que el año anterior, según el Observatorio de Vivienda y Suelo publicado este jueves por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

El archipiélago registró en este periodo el segundo precio medio más alto del país, solo después de Madrid, que se sitúa por encima de los 4.000 euros por metro cuadrado.

Igualmente, Baleares contaba con 63 viviendas con ejecución hipotecaria iniciada en el segundo trimestre. Del total, dos corresponden a vivienda nueva, y las 61 restantes, con vivienda usada. En cuanto a su titular, 60 corresponden a personas físicas y una a persona jurídica.

Entre otros datos, el informe subraya que una de las mayores desproporciones entre el valor medio de la vivienda protegida con respecto al de la vivienda libre usada se registró en Baleares (-69,6%).

Por otro lado, en cuanto a las transacciones escrituradas, que incluyen vivienda libre y protegida, Baleares registró un descenso interanual del 17% en el segundo trimestre del año.