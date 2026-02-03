El precio de la vivienda nueva alcanza su máximo en Baleares tras crecer hasta un 10% en un año

Archivo - Viviendas, bloques de pisos, construcción, obra - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda nueva ha alcanzado su máximo en Baleares (3.084 euros el metro cuadrado) tras una variación del 10,1% al cierre de 2025, según datos de Sociedad de Tasación.

Palma, por su parte, concentra el mayor crecimiento interanual del precio de la vivienda nueva en el Baleares (10,1%), con un precio unitario medio de 3.084 euro/m2. Le sigue Inca, con una variación anual del 9,6% hasta alcanzar los 1.915 euro/m2 a fecha de diciembre de 2025. El precio más elevado en términos absolutos lo sigue liderando Ibiza, con precio unitarios de 3.575 euro/m2.

Con estos datos, un ciudadano de Baleares necesita 19,4 años de su sueldo íntegro para adquirir una vivienda de tipo medio, la cifra más alta de España.