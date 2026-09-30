El precio de la vivienda de segunda mano cae un 1,7% en el tercer trimestre en Baleares

Archivo - Cartel de se vende en el balcón de un piso en Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en Baleares ha registrado un descenso del 1,7 por ciento entre julio y septiembre, hasta los 5.348 euros el metro cuadrado, aunque todavía es un 2,9 por ciento más caro que en el mismo trimestre del año anterior, según datos de Fotocasa.

Según la plataforma inmobiliaria, Baleares es la segunda comunidad autónoma en la que más ha bajado el precio de las viviendas en venta en el tercer trimestre de este año, solo por detrás de Andalucía (-3,2%) y por delante de Canarias (-1,6%), Comunidad Valenciana (-0,8%) y Comunidad de Madrid (-0,6%).

Sin embargo, Baleares y la Comunidad de Madrid son las únicas autonomías que superan la barrera de los 5.000 euros por metro cuadrado. En el caso de Madrid, el precio es de 5.376 euros el metro cuadrado y, en Baleares, de 5.348 euros.

A estas dos regiones les siguen País Vasco (4.024 euros por metro cuadrado), Cataluña (3.456), Canarias (3.320), Andalucía (2.780), Comunidad Valenciana (2.850) y Cantabria (2.780).

DATOS POR MUNICIPIOS EN BALEARES

Por municipios, el que ha registrado una mayor caída en el precio de la vivienda de segunda mano es Llucmajor con un 6,9% menos. Le siguen Alcúdia (-3,4%), Sant Antoni de Portmany (-2,2%), Palma (-1,5%), Ciutadella (-1,2%), Campos (-1,1%) y Eivissa (-0,1%). No obstante, el precio de la vivienda en venta no ha caído en todos los municipios. En este sentido, Son Servera es el pueblo en el que más se ha encarecido la vivienda usada, en concreto, un 3,6%.

De los municipios analizados por Fotocasa, un total de ocho cuentan con un precio superior a los 5.000 euros el metro cuadrado. Son Santa Eulària des Riu (8.594), Sant Antoni de Portmany (8.105), Andratx (7.580), Calvià y Eivissa (7.431), Sant Josep de sa Talaia (7.162), Campos (6.683) y Palma (5.196).

Por otra parte, los cinco municipios más económicos con precios inferiores a los 4.000 euros por metro cuadrado son Felanitx (3.001), Inca (3.120), Manacor (3.313), Maó (3.649) y Llucmajor (3.971).