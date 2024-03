El precio de la vivienda de segunda mano sube en Baleares un 7,7% en febrero con respecto a 2023, según pisos.com

PALMA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano ha subido en Baleares un 7,7% en febrero en relación con el mismo mes del año anterior, según pisos.com.

Así se desprenden los datos del informe mensual del portal inmobiliario publicados este lunes, que calcula que el precio medio de la vivienda en las Islas es de 4.200 euros por metro cuadrado, de modo que el archipiélago es la autonomía con el precio más caro del país. Con respecto a enero de 2024, Baleares ha registrado un aumento del 0,47%.

Por otro lado, el precio de la vivienda en Palma ha crecido un 4,21% en relación con el mismo mes del año anterior. Con 4.151 euros por metro cuadrado en febrero, Palma ha sido la cuarta capital de provincia más cara.

El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, ha señalado que "no se avista todavía el techo de la subida del precio de la vivienda". Asimismo, ha afirmado que los incrementos son generalizados, "a pesar de que el ingreso medio de los ciudadanos no ha mejorado, y si lo ha hecho, no en la misma proporción".

"Tenemos pocas promociones de vivienda que inyecten savia nueva al mercado, lo que hace que la segunda mano se encarezca al ser la única alternativa posible para el comprador en muchas zonas donde las grúas ni están ni se las espera", ha puntualizado.

En cuanto a la financiación, Font ha subrayado que "la relajación en los tipos de interés marcados por Europa podría echar más leña al fuego y acelerar las subidas de precio".

En este sentido, se ha mostrado partidario de que las condiciones de los prestamos sean más favorables. "Nos enfrentaremos a precios todavía más altos si tratamos de defender la compraventa con un inventario mermado que no camina en paralelo a los planes inmobiliarios de la sociedad", ha añadido.

Asimismo, ha considerado que "aunque las hipotecas sean más asequibles, la demanda estará en la misma situación, y el ahorro quedará sin efecto". Por último, ha asegurado que "el efecto de expulsión de las rentas más modestas del centro de las ciudades, ya se está extendiendo a distritos periféricos y a municipios de cierto tamaño".