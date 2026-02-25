Los precios industriales caen un 7,6% en enero en Baleares arrastrados por la energía

Varios tendidos eléctricos. - Ricardo Rubio - Europa Press

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios Industriales ha experimentado en enero en Baleares un descenso interanual del 7,6% empujados por la energía, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los mismos datos, los precios industriales descienden un 0,8% respecto a diciembre.

En comparación con enero del 2025 la energía ha caído un 13,1%, mientras que suben los bienes de consumo (3,9%), los bienes de consumo duradero (5,4%), los bienes de consumo no duradero (3,7%), los bienes de equipo (1,9%) y los bienes intermedios (1,4%).