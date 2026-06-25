Los precios industriales crecen en mayo en Baleares un 14,4%

Archivo - Un poste eléctrico. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales en Baleares han crecido un 14,4% en mayo respecto al mismo mes del año pasado, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año, por su parte, han caído en la comunidad autónoma un 5,5%.

En mayo, en comparación con el mismo mes de 2025, los precios industriales en Baleares subieron en todas las categorías. Lo hicieron un 1,3% los bienes de consumo; un 3,1% los de consumo duradero; un 0,9% los de consumo no duradero; un 3% los bienes de equipo; un 5,2% los bienes intermedios, un 26,3% la energía.