Los precios industriales suben un 2,5% en junio en Baleares

Archivo - Un poste eléctrico, a 14 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales han subido un 2,5% en junio respecto al mismo periodo del año anterior, un aumento que se encuentra por debajo de la media nacional del 7%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este viernes.

En lo que va de año, los precios industriales han bajado un 0,3% en Baleares. Además, en comparación con el mes anterior, los precios industriales en el archipiélago han crecido un 5,3%.

En términos interanuales, los precios de los bienes de consumo no duradero han subido un 0,6%, los bienes de consumo duradero se han incrementado un 2,2%, los bienes de consumo un 0,8%, los bienes de equipo un 3,3%, los bienes intermedios un 5,4%, mientras que la energía ha bajado un 2,1%.

En el mensual, el sector de la energía en las Islas ha registrado un aumento del 8,5% respecto al mes anterior. Los bienes de consumo han crecido un 0,1%, desglosados en una variación del 0% para los bienes no duraderos y del 0,5% para los bienes duraderos. Los bienes de equipo han subido un 0,2%. Los bienes intermedios han subido un 0,1% en términos mensuales.