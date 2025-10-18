Predicción meteorológica para hoy, sábado 18 de octubre, en Baleares: probabilidad de algún chubasco localmente fuerte - AEMET
PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado en Baleares probabilidad de algún chubasco localmente fuerte.
El cielo estará poco nuboso, con nubes de evolución diurna, y podría darse algún chubasco ocasional y aislado por la tarde que en Mallorca y Pitiusas podría ser localmente fuerte.
Las temperaturas registrarán pocos cambios. El viento será flojo y de componente este, con brisas costeras débiles por la tarde.