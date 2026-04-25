Predicción meteorológica para hoy, sábado 25 de abril, en Baleares: precipitaciones débiles y con barro en las Pitiusas - AEMET

PALMA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado una baja probabilidad de algunas precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales, posiblemente acompañadas de barro, en Eivissa y Formentera.

En las Pitiusas el cielo será nuboso o muy nuboso, con nubes medias y altas. En Mallorca y Menorca, poco nuboso con intervalos de nubes altas.

Las temperaturas registrarán pocos cambios, aunque las mínimas podrían ir en ligero descenso. El viento, en general, soplará entre flojo y moderado de componente este.