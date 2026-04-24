Predicción meteorológica para hoy, viernes 24 de abril, en Baleares: baja probabilidad de alguna precipitación ocasional - AEMET
PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este viernes en Baleares cielos nublados en baja probabilidad de alguna precipitación ocasional y aislada.
Este fenómeno se podría dar especialmente en Mallorca, Eivissa y Formentera, donde los cielos serán entre nubosos y muy nubosos con nubes medias y altas.
De este modo, no se puede descartar que caigan precipitaciones ocasionales y aisladas. El resto del archipiélago tendrá los cielos poco nubosos con algunas nubes altas.
Las temperaturas nocturnas irán en descenso y las diurnas registrarán pocos cambios. El viento será entre flojo y moderado de componente este y nordeste.