Predicción meteorológica para este sábado, 12 de septiembre, en Baleares: alguna precipitación débil en Mallorca - AEMET

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este sábado la posibilidad de que caiga alguna precipitación débil y ocasional en Mallorca a lo largo de la tarde.

El cielo estará poco nuboso o despejado con nubes de evolución diurna. Las temperaturas registrarán pocos cambios, con las nocturnas en ascenso en Menorca.

En Menorca el viento soplará entre flojo y moderado del norte. En el resto del archipiélago, flojo del este y nordeste con brisas costeras.