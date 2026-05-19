Los Premios Hostelería #PorElClima reconocen al local menorquín Sa Botiga por su compromiso con la descarbonización - COCA-COLA

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Los III Premios Hostelería #PorElClima han reconocido al local menorquín Sa Botiga por su compromiso con el medio ambiente y con la descarbonización del sector hostelero.

La entrega del galardón ha tenido lugar en un acto celebrado en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid al que han asistido la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Elena Pita, y la comisionada especial para la Competitividad Industrial y Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria y Turismo, Núria Aymerich.

El establecimiento Sa Botiga, ha informado Coca-Cola en un comunicado, ha sido seleccionado por su compromiso con la sostenibilidad y la implementación de medidas orientadas a reducir el impacto ambiental de su actividad.

Ubicado en el centro de Maó, ha impulsado iniciativas como el compostaje de residuos orgánicos y la mejora de su eficiencia energética mediante la renovación de equipamiento, como la sustitución de un congelador por un modelo más eficiente y la incorporación de un 'roner' para la cocción a baja temperatura.

Estas actuaciones permiten optimizar el consumo eléctrico y reducir las emisiones asociadas, reforzando su apuesta por un modelo de hostelería más responsable y alineado con la acción climática

Sa Botiga se suma así a los establecimientos de Baleares premiados en las dos ediciones anteriores, como son Bodega a mano y el restaurante Es Cranc.

Junto al del establecimiento menroquín se han repartido otros 16 premios a nivel regional, uno por región, a otros grupos y establecimientos en reconocimiento a su labor y compromiso por el cuidado del medioambiente y una gestión sostenible de sus negocios.

Además, en las cinco categorías nacionales del galardón han sido reconocidos Five Guys, en la categoría de 'Acción'; Grupo Alsea, en la de 'Impulso'; Grupo El Pòsit (Tarragona), en la de 'Innovación'; al Laboratorio de Climatología del Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante, en la categoría de 'Alianzas'; y a la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, en la de 'Liderazgo'.

Estos galardones, otorgados por Hostelería #PorElClima, una iniciativa de Ecodes y Coca-Cola que cuenta con el apoyo de Hostelería España, reconocen a aquellos establecimientos hosteleros, instituciones y asociaciones que han asumido un compromiso decidido para actuar contra el cambio climático en el sector de la hostelería.

"La hostelería española vuelve a demostrar su capacidad para liderar la transformación hacia modelos más sostenibles. Los premiados de esta edición reflejan cómo la sostenibilidad se está integrando de forma real en la gestión diaria de los negocios, con acciones cada vez más eficaces, medibles y alineadas con la descarbonización del sector", ha dicho la vicepresidenta de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola de Europacific Partners Iberia, Esther Morillas.

El director general de Ecodes, Juan Ortiz, ha considerado que estos galardones "muestran que la descarbonización del sector ya es una realidad tangible, con acciones concretas en eficiencia energética, gestión de residuos o movilidad sostenible plenamente alineadas con la ciencia y los objetivos del Acuerdo de París"

El presidente de Hostelería de España, José Almeida, ha defendido que la hostelería "es un sector clave en la sociedad y, como tal, debe dar un paso al frente en la descarbonización, como demuestran todas las empresas premiadas en esta edición".

MÁS DE 700 ESTABLECIMIENTOS

Hostelería #PorElClima, ha recordado Coca-Cola, nació en 2017 con el objetivo de movilizar al sector de la hostelería en la acción climática y contribuir a su transformación para adaptarlo a las demandas de una sociedad cada vez más sensibilizada con las cuestiones medioambientales.

Ofrece herramientas, información y pautas de actuación para que bares, restaurantes y cafeterías puedan reducir sus emisiones. En la actualidad, la iniciativa reúne a cerca de 20.000 establecimientos adheridos, que han implementado más de 330.000 acciones dirigidas a reducir sus emisiones.

El estudio de los establecimientos participantes en esta edición --más de 700 negocios, con cerca de 20.000 acciones analizadas-- muestra que la gestión de residuos continúa siendo el área con mayor grado de implementación, impulsada tanto por cambios de hábitos como por el marco normativo.

Estas acciones permiten optimizar recursos, reducir costes y avanzar hacia modelos de economía circular y descarbonización del sector.

Asimismo, el consumo responsable alcanza altos niveles de cumplimiento, con especial relevancia en la reducción del desperdicio alimentario y la apuesta por productos sostenibles. También se observa un avance significativo en movilidad sostenible, con medidas como la conducción eficiente o la promoción del transporte público.

Entre las acciones más extendidas destacan el reciclaje de vidrio y el uso de iluminación LED, mientras que otras como la reutilización de agua siguen siendo menos frecuentes, lo que señala áreas de mejora para el sector.