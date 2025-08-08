Premios Mallorca de Creación Literaria 2025: consulta las bases y las dotaciones

Los Premios de Creación Literaria, con una dotación récord de 138.000 euros, incorporan el castellano en narrativa. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha convocado una nueva edición de los Premios Mallorca de Creación Literaria 2025 con una dotación récord de 138.000 euros en galardones y la novedad de la incorporación de la modalidad en castellano en la categoría de narrativa.

Hasta el 1 de septiembre, los creadores literarios interesados pueden presentar sus obras a estos premios, según ha indicado en un comunicado la institución insular.

En esta edición se mantienen las dos convocatorias tal como se hizo el año pasado. Por un lado, los premios de creación literaria en catalán, con una dotación de 79.000 euros, y los de creación literaria en castellano, con 59.000 euros.

Se trata de dos líneas de participación separadas, lo que garantiza que las obras presentadas en castellano no compitan con las escritas en catalán, sino que sean valoradas en convocatorias independientes.

"El objetivo es que la singularidad de los premios en catalán continúe intacta, tanto en estructura como en dotación. Esto permite dar entrada a propuestas nuevas, como la incorporación este año de la categoría de narrativa en castellano, sin que ello altere el espíritu inicial de los galardones", ha indicado la vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca.

En resumen, en esta edición se convocan un total de ocho modalidades, cinco en catalán y tres en castellano, con el objetivo de impulsar la creación literaria en ambas lenguas.

En lengua catalana se incluyen las categorías de narrativa, dotada con 25.000 euros; poesía, con 15.000 euros; ensayo, con 19.000 euros; textos teatrales, con 10.000 euros; y literatura infantil ilustrada, también con 10.000 euros.

Por otro lado, en lengua castellana se han convocado tres modalidades: narrativa, dotada con 25.000 euros; poesía, con una dotación de 15.000 euros; y ensayo, con 19.000 euros, que al año pasado quedó desierta.

Las bases del premio se han publicado en el BOIB y aunque las bases establecen que el plazo de presentación finaliza el 31 de agosto, al tratarse de un día inhábil, se prorroga hasta el día siguiente, 1 de septiembre.

Los trabajos podrán presentarse mediante el formulario habilitado en www.llenguamallorca.cat.

Las propuestas recibidas se valorarán según los criterios de coherencia interna, solidez estructural, aportación innovadora y adecuación entre los objetivos del texto y los resultados obtenidos. Los proyectos premiados serán editados por la institución insular, que tiene previsto presentarlos públicamente en el marco de la Diada de Sant Jordi 2026.

PREMIOS MALLORCA DE FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA 2025

El Consell de Mallorca también ha abierto la convocatoria de los Premios Mallorca de Fotografía Contemporánea 2025, unos galardones destinados a reconocer e impulsar la creación artística en el ámbito de la fotografía contemporánea.

Sobre esto, Antònia Roca ha subrayado que los Premios Mallorca de Fotografía Contemporánea han alcanzado una gran proyección internacional en los últimos años, y eso permite valorar también el talento local.

En este sentido, ha destacado Roca que el Premio Talent Illenc, que este año llega a su segunda edición, "consolida el compromiso con la creatividad emergente y refuerza el apoyo institucional a las nuevas generaciones de artistas de Mallorca".

La convocatoria incluye las categorías de Premio Mallorca de Fotografía Contemporánea, con una dotación de 8.000 euros, y el Premio Mallorca de Fotografía Talent Illenc, dotado con 4.000 euros y dirigido exclusivamente a personas nacidas en Mallorca o que residan en la isla desde hace al menos dos años.