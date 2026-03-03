La prensa alemana muestra "gran interés" por el producto local de Baleares en la ITB Berlín

La presindeta del Govern, Marga Prohens, junto a otros representates de Baleares durante la degustación de productos de las islas. - GOIB

La prensa especializada alemana ha mostrado este martes un "gran interés" por el origen, la calidad y la trazabilidad de los productos de Baleares durante la jornada inaugural de la feria turística ITB Berlín.

Así lo ha señalado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en una nota de prensa, en referencia a las degustaciones celebradas con productos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

Estas muestras gastronómicas, dirigidas a la prensa y a cargo del chef mallorquín Miquel Calent, tienen como objetivo proyectar internacionalmente la fortaleza del sector primario balear y reforzar el producto local de las islas.

De este modo, los profesionales de los medios alemanes han podido conocer elaboraciones como la carne de dida con ternera de Menorca, safarnàries de Mallorca y miel de Ibiza; las burballes de pollo ibicenco con queso de Menorca y huevo de Mallorca; las judías con cerdo negro y sobrasada de Mallorca con hierbas ibicencas; y el bescuit de Formentera con requesón de Menorca y cacahuetes de Mallorca.

La presentación ha contado con un maridaje a cargo del sumiller alemán David Schwarzwälder, especialista en vinos de Baleares, que ha acompañado cada plato con vinos de las diferentes denominaciones de origen de las islas, mostrando su diversidad y calidad.

El espacio gastronómico del estand balear mantendrá durante los tres días de la ITB cuatro sesiones diarias abiertas a profesionales del sector turístico, con reserva previa, consolidándose como un escaparate estable del producto local dentro de la estrategia de promoción exterior, remarca el Govern.

A la primera jornada ha asistido la presidenta, Margalida Prohens, junto con el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet.

"Este tipo de promociones contribuyen directamente a mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y pesqueras, generando nuevas oportunidades y valor añadido para el sector primario", ha asegurado el conseller de Agricultura durante su visita.