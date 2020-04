La presidenta de Formentera reitera que será "un paso atrás" permitir actividades no esenciales

IBIZA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha reiterado que será "un paso atrás" retomar actividades no esenciales la próxima semana, ya que un confinamiento "más fuerte" ha producido "un mejor resultado".

Así, ha insistido en que sería "muy, muy importante poder seguir en esta situación hasta finales de mes", aunque no será posible por la decisión del Gobierno.

La presidenta ha destacado que el Govern ya les ha asegurado que a estas empresas no esenciales les recomendarán otras medidas de seguridad no obligatorias. Asimismo, se intentará que aquellas empresas que por su tipo de trabajo no puedan garantizar dichas medidas de seguridad, puedan seguir en una "situación de fuerza mayor, acogiéndose a los expedientes de regulación de empleo temporales".

Por otra parte, Ferrer ha insistido en su petición de que haya más coordinación con el Govern para asegurar el aislamiento de personas que conviven con casos positivos y asegurar la atención de las necesidades que puedan tener los familiares de estos pacientes.

SOLICITAN UN ESTUDIO A NIVEL INSULAR

Desde el Consell de Formentera han solicitado realizar en la Isla una estadística específica de inmunología que también se iniciará a nivel nacional en breve.

"Hacer extensivos los resultados que se darán a nivel peninsular no será efectivo para el caso de Formentera ni para el resto de Islas ya que aquí se empezó con el confinamiento mucho antes y se trata de territorios reducidos", ha explicado.

Con ello, se podrían tomar decisiones de futuro "de una manera mucho más segura" y, según el número de recuperados o contagios, el desconfinamiento podría ser "más rápido o lento y poner más o menos en peligro a la ciudadanía en cada uno de los casos".

Este jueves, Ferrer participó en la reunión por videoconferencia con otros presidentes insulares y la dirigente del Govern, Francina Armengol.