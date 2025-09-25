El presidente del TSJIB prevé que la licitación de obras del juzgado de Ciutadella se publique este 2025

Asegura que en Baleares se necesitan 43 nuevas plazas de jueces

MENORCA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Carlos Gómez Martínez, ha señalado este jueves que el nuevo edificio de los juzgados de Ciutadella está pendiente de la publicación del concurso de ejecución de obras que, según ha indicado, el Ministerio de Justicia tiene previsto publicar a final de 2025.

"A pesar de que sabemos que la situación en Ciutadella es delicada, es una buena noticia", ha dicho Gómez en declaraciones a la prensa tras finalizar el acto de apertura del año judicial 2025-2026, en el que ha estado acompañado por el vocal del Consejo General del Poder Judicial José María Páez Martínez-Virel.

También estaban presentes varios miembros de la Sala de Gobierno del TSJIB, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJIB, Fernando Socias Fuster; el presidente de la Audiencia Provincial de Baleares, Gabriel Oliver Koppen, y la secretaria de Gobierno, Silvia Martínez Pomar, junto con el magistrado decano de los Juzgados de Maó, Antonio M. Fernández-Montells Fernández.

El presidente del TSJIB ha reiterado que en Baleares hay una falta de infraestructuras y de personal judicial y ha puntualizado que en Menorca "los problemas se ven agravados al ser una isla menor". En esta línea, ha destacado que jueces de otras partes de España podrían venir a la isla para ocuparse de algunas de las sentencias pendientes, siempre que las partes del proceso estén de acuerdo.

En concreto, ha destacado que en Baleares se necesitan 43 nuevas plazas de jueces, mientras que en Menorca son necesarios seis jueces más.

Finalmente, ha pedido un "margen de confianza" a la ciudadanía, puesto que, a pesar de que han aumentado los casos pendientes en Baleares hasta 9.000 y se han incrementado un 11 por ciento los casos que entran, "los jueces hemos resuelto el 12 por ciento de casos más que el año pasado y hacemos un esfuerzo constante por mejorar estas cifras".

Por su parte, el fiscal superior de Baleares, Julio Cano Antón, ha intervenido en el acto presentando la Memoria anual de la Fiscalía de Baleares. En su comparecencia ante los medios, Cano se ha referido a la consolidación de la ruta migratoria entre Algeria y Baleares y ha indicado que, a pesar de que la administración de Justicia tiene un papel "limitado", puede ser necesaria para determinar la edad de las personas migrantes cuando llegan al territorio nacional. "Los menores no vienen documentados y hay que hacer averiguaciones para determinar su minoría de edad".

Además, ha destacado que la Fiscalía "tiene que adoptar todas las medidas de protección de todos los menores que tienen que quedar debidamente acogidos". "Lo que hay que hacer es acoger a todas las personas, pero especialmente a los menores e intentar que tengan unas posibilidades y que puedan llevar una vida perfectamente normalizada y en libertad", ha añadido.

En este contexto, ha matizado que "se necesita un acogimiento integral, no solo consiste en meter a los chavales en un centro sino que hay que proporcionarles una formación, una educación, y herramientas que les permitan valerse por sí mismos en España o en el resto de Europa".