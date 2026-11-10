Las prestaciones de IMV activas en octubre en Baleares crecen un 20% hasta superar las 10.500

Archivo - Varias personas hacen cola en la iglesia de los Caputxins de Palma esperando un reparto de comida. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de prestaciones activas del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Baleares ha crecido un 20,5% en octubre respecto al mismo periodo del año pasado, 1.801 incorporaciones que elevan la cifra total hasta las 10.573.

Según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el número de beneficiarios del IMV en el archipiélago ha crecido un 20%, en 5.351 personas, hasta alcanzar las 32.073. De este modo, el ratio de beneficiarios por prestación se situó en 3,03, una tasa prácticamente idéntica a la del año pasado para el mes de octubre.

La cuantía media de la prestación es de 519,53 euros por hogar (+7%) y de 171,26 euros por beneficiario (+7,47%), mientras que la nómina de octubre ascendió hasta los 8,36 millones de euros (+36%).

DATOS NACIONALES

En toda España, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en octubre a 911.274 hogares en los que viven 2,7 millones de personas. La cuantía media de la prestación es de 524,6 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a más de 748,2 millones de euros.

En octubre hay 138.002 prestaciones activas más de las que había hace un año, lo que supone un incremento del 17,9%.

En cuanto a la evolución de los beneficiarios, este mes se contabilizan 418.125 beneficiarios más que los registrados en octubre de 2025 (+17,7%).

En cuanto a los titulares, más de dos tercios son mujeres. En concreto, en el último mes han sido 620.822 mujeres, el 68,1% del total. También son mujeres la mayor parte de los beneficiarios: 1,4 millones, que son más del 53,4%.

En conjunto, el IMV ha llegado a más de 1,3 millones de hogares y ha beneficiado a casi 4 millones de personas desde su inicio, hace más de seis años.