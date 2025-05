Los presupuestos, el turismo y la vivienda volverán a marcar el próximo pleno del Parlament

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El próximo pleno del Parlament, programado para el martes de la semana que viene, volverá a estar marcado por asuntos de actualidad política como la negociación de los presupuestos entre el PP y Vox, los efectos de la masificación turística o la crisis de la vivienda.

La Junta de Portavoces ha aprobado en su reunión de este miércoles el orden del día de la próxima sesión plenaria, en la que no se debatirá ningún proyecto legislativo. Eso ha provocado las quejas de MÉS per Mallorca, que alertan de que hay hasta 20 hasta 20 textos pendientes de ser llevados a la Cámara autonómica.

De cualquier modo, el pleno arrancará, como es habitual, con la sesión de control al Govern. Las preguntas volverán a girar sobre asuntos como el turismo, la movilidad y la vivienda, como han venido haciendo en las últimas semanas, ya a las puertas de la temporada turística.

Es el caso, por ejemplo, de la primera cuestión que se pondrá sobre la mesa, cuando la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió pida un balance sobre la política en materia turística llevada a cabo por el Ejecutivo en lo que va de legislatura.

El socialista Alex Pitaluga abordará el aumento del número de turistas que visitas Baleares, mientras su compañero de bancada Llorenç Pou pondrá el foco en el impuesto sobre los coches matriculados fuera de las Islas.

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, hablará sobre la protección de los pisos turísticos que, a su juicio, contempla el decreto convalidado por el Parlament el pasado martes con los votos del PP y de Vox.

Sobre vivienda tratará el ecosoberanista Ferran Rosa, quien hará una pregunta relativa a los problemas que tienen los ciudadanos del archipiélago para acceder a una. La socialista Carol Marqués pondrá el foco en los "alquileres excesivos", mientras que Pilar Costa debatirá sobre los contratos conseguidos a través del programa 'Alquiler Seguro'.

El también socialista Marc Pons, por su parte, pondrá sobre la mesa la negociación entre el PP y Vox para acordar unos presupuestos autonómicos para 2025 mientras los partidos de la derecha se encuentran en plenas conversaciones.

Otros asuntos sobre los que girará la sesión de control serán la salud mental, la movilidad, la gestión de IB3, la huelga de las trabajadoras de las 'escoletes' externalizadas de Palma, los derechos lingüísticos o la retransmisión del nuevo canal de RTVE en catalán en Baleares.

MÁS ASUNTOS A TRATAR

La segunda parte del pleno constará de una interpelación promovida por el grupo socialista relativa a la política general en materia de movilidad --tramitada por el procedimiento de urgencia-- y una moción, también del PSIB, sobre políticas activas de ocupación.

Asimismo, se debatirán dos proposiciones no de ley (PNL), una defendida por el PP sobre la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios y otra, de los socialistas, sobre el memorial de la dignidad del cementerio de Palma.

ENCONTRONAZO ENTRE GÓMEZ Y PROHENS

En las respectivas ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces, la única que ha hecho alusión a un momento del pasado pleno ha sido la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez.

Concretamente se ha referido a la respuesta que la presidenta del Govern, Marga Prohens, le dio a la pregunta que le formuló y en la que aprovechó para tildarla de "mentirosa, cínica, hipócrita y algo más", ha recordado.

"No me defendí ni he pedido a la Junta ningún tipo de amparo ni que rectifique sus expresiones porque estoy convencida de que estas expresiones de quien más dicen es de quien las dice", ha expuesto la diputada morada.

Gómez ha lamentado que la reacción de Prohens viniera después de una pregunta acerca del número de demandantes de viviendas públicas, lo que a su juicio demuestra que "no hay nivel ni argumentación" por su parte.

"No pasa nada, que se tome una valeriana, no me pienso callar. Seguiré denunciado lo que se hace con la política de vivienda, que es solo para gente rica", ha sentenciado.