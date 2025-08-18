El primer Ciutat de Palma SoloFlow Freestyle se celebrará este sábado, 23 de agosto, en la plaza de toros

PALMA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Palma acogerá este sábado, día 23 de agosto, a las 21.00 horas, en la plaza de toros, una nueva edición de SoloFlow Freestyle, la segunda después del regreso de esta disciplina a la ciudad el pasado año 2024, y la primera como Ciutat de Palma.

El primer Ciutat de Palma SoloFlow Freestyle ha sido presentado este lunes, en rueda de prensa, en el Parc de la Mar, por el primer teniente de alcalde y regidor de Deportes del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, y el director general de Deportes en Palma, David Salom. También ha estado el piloto --precursor del FMX en Europa-- y organizador de este evento, Edgar Torronteras.

El primer teniente de alcalde y regidor de Deportes ha reconocido que estas es de las cosas "más atrevidas que está haciendo este Ayuntamiento" porque "no es fácil para una administración pública hacer algo así". Así, ha agradecido al director general de Deportes en Palma y al piloto y organizador del acto que le hayan convencido.

Bonet ha asegurado que la de 2025 "es una edición especial porque ha vuelto el Freestyle, volvió el año pasado y esta es su segunda edición". En este sentido, ha agradecido a Edgar Torronteras "por apostar por un evento de estas características, un evento internacional, que ya es una de las fechas marcadas por todos los pilotos en su calendario anual". Además de, ha continuado, por "poner el nombre de Palma a nivel internacional, que es por lo que está peleando el Ayuntamiento". "Cuando todos tenemos las mismas intenciones salen cosas tan bonitas como estas", ha asegurado.