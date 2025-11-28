Principio de acuerdo para que los docentes de la concertada recuperen las subidas salariales congeladas en pandemia

Archivo - Varios alumnos en un aula. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha cerrado este viernes un principio de acuerdo para hacer efectivo el pago del 2,9% del incremento salarial que quedó congelado durante los años 2020 y 2021 a los docentes de los centros concertados, con repercusión también en los ejercicios siguientes.

Ha sido en el transcurso de la Mesa de la Enseñanza Privada Concertada, durante la cual el departamento que dirige Antoni Vera ha propuesto establecer el pago de los aproximadamente 15 millones de euros en dos fases, una primera durante el 2026 y la segunda a lo largo del 2027, siempre condicionada a la disponibilidad presupuestaria.

La propuesta de acuerdo también incluye una cláusula que prevé que, si presupuestariamente es posible, se avanzará en la recuperación de los porcentajes acordados.

Este principio de acuerdo llega tras varias negociaciones con los sindicatos y los representantes de las patronales. El martes de esta semana, el conseller Antoni Vera asistió a la Mesa que se celebró y en la que se propuso el pago del 2,9% en dos anualidades.

Este acuerdo se ha cerrado este viernes en otra Mesa, a la que han asistido el secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer; la directora general de Personal Docente y Centros Concertados, Joana Maria Cabrer, y el secretario general, Bartomeu Riera.

Está previsto que en los próximos días se firme el acuerdo con los sindicatos y las patronales, que se elevará a la aprobación del Consell de Govern para poder hacer efectivo el retorno del 2,9% del sueldo a los docentes de los centros concertados.

En total, esta medida beneficiará a cerca de 5.000 docentes de los centros concertados del archipiélago, incluyendo también a los profesores jubilados afectados por la congelación salarial.

El acuerdo se equipara al que ya se aplica a los docentes de la enseñanza pública, que desde el mes de septiembre han comenzado a percibir el retorno del 2,9% en la nómina, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).