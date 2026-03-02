A prisión por amenazar a un taxista con un arma blanca para robarle: "Dame 50 euros o te clavo el cuchillo"

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, para quien un juzgado ya ha decretado prisión provisional, por supuestamente amenazar con un cuchillo a un taxista para robarle en Palma.

Según ha informado la Jefatura Superior en nota de prensa, el pasado domingo de madrugada, un taxista recogió a un hombre en Peguera para llevarlo, en primer lugar, hasta el Coll d'en Rabassa.

Durante el viaje, todo transcurrió con normalidad y sin ningún tipo de percance. Sin embargo, en un momento dado, el cliente pidió que se dirigieran a Son Banya.

Al finalizar el servicio, el conductor le pidió que le pagara el importe, momento en que el cliente sacó un cuchillo de grandes dimensiones y le amenazó: "Dame 50 euros o te clavo el cuchillo", le dijo, según la información policial.

La víctima trató de apaciguar al presunto autor, pero este le espetó que o le daba el dinero o le iba a clavar el cuchillo. De la misma manera, al marcharse, el asaltante le volvió a amenazar. "No llames a la Policía, dame tu número y te devuelvo 100 euros", le dijo.

Momentos más tarde, al abandonar el poblado, el taxista llamó a la Policía Nacional y varias patrullas se personaron rápidamente y se entrevistaron con él para conocer las características físicas del presunto autor.

Entonces, los agentes, tras realizar batidas por el poblado y sus inmediaciones, localizaron al presunto agresor. Este, al ver a los policías nacionales, hizo ademán de meterse las manos en los pantalones para sacar algo de entre sus pertenencias.

Los agentes tuvieron que desenfundar sus armas reglamentarias para que se tirara al suelo y tuviera las manos a la vista. Poco después se le arrestó y finalmente reconoció los hechos.