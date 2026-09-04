Prisión para el camionero ebrio que provocó un accidente múltiple en Palma

Archivo - Fachada del juzgado de la Vía Alemania, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Palma ha ordenado el ingreso en prisión del camionero que este jueves, encontrándose bajo los efectos del alcohol, provocó un accidente de tráfico múltiple en la autopista Ma-13, según han confirmado fuentes próximas al caso.

El hombre, de 63 años, ha pasado a disposición judicial la mañana de este viernes acusado de un delito contra la seguridad vial y otro de desobediencia grave.

El siniestro ocurrió la mañana del jueves antes de la salida de Son Fuster, en sentido Palma, cuando el acusado perdió el control de su camión y chocó contra siete vehículos.

Según el SAMU 061, cinco personas fueron trasladadas a los hospitales Son Espases, Son Llàtzer y Juaneda, dos en estado menos grave y tres en estado leve. Otras 12 personas recibieron atención sanitaria y fueron dadas de alta en el lugar del accidente.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil abrió una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el accidente múltiple.

Los agentes desplazados hasta el lugar del siniestro, al observar que el conductor del camión implicado presentaba evidentes signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol. El hombre, de origen sudamericano, dio positivo en la prueba de etilometría.