Prisión para el conductor ebrio que colisionó contra una moto y cuyos ocupantes fallecieron

IBIZA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conductor del turismo implicado en la colisión en Ibiza con una moto en la que fallecieron dos personas dio positivo en alcohol, por lo que se le han imputado dos delitos de homicidio imprudente y delito por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Tras su detención y puesta a disposición judicial ha ingresado en prisión, según ha informado este jueves la Guardia Civil.

El accidente tuvo lugar en la madrugada del domingo en la carretera de Santa Eulària. Los dos ocupantes de la moto, una mujer argentina de 31 años y un varón colombiano de 26, fallecieron en el acto.