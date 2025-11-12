Prisión para los cuatro patrones de dos 'pateras-taxi' llegadas a Formentera

Uno de los arrestados, escoltado por un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional ha detenido en Ibiza a los cuatro supuestos patrones de dos pateras llegadas a las costas de Formentera, quienes han ingresado en prisión provisional por orden de la autoridad judicial.

Dos de ellos patronearon desde Argelia una embarcación en la que viajaban 17 migrantes, mientras que los otros dos manejaron una patera con 23 personas. Todos eran de origen argelino y entre ellos había un menor.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en un comunicado, ambas fueron localizadas el 27 de octubre, una a 53 millas al sur y otra en la costa de Formentera.

Las embarcaciones, de unos seis metros de eslora, contaban con motores de la marca Yamaha y, de acuerdo con las pesquisas, se utilizaban como 'patera-taxi'. Los investigadores han podido constatar que los arrestados tenían experiencia previa realizando esta travesía migratoria.

Por todo ello fueron detenidos como supuestos autores de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal. La autoridad judicial ha ordenado su ingreso en prisión provisional.