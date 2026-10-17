Prisión para el detenido por el incendio de varias caravanas en Son Hugo

Caravana calcinada tras el incendio en el aparcamiento de Son Hugo - POLICÍA NACIONAL

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Palma ha decretado el ingreso en prisión provisional para el hombre detenido este miércoles por el incendio de varias caravanas en el aparcamiento de Son Hugo.

Según la investigación de la Policía Nacional, momentos antes del incendio la propietaria de la autocaravana donde se inició el fuego habría agredido a la pareja del presunto autor.

Esta, mientras estaba recibiendo asistencia médica, llamó a su pareja, el supuesto autor, para explicarle lo sucedido, por lo que la discusión entre ambas mujeres habría sido el detonante, ya que previamente se habían producido incidentes similares.

Cabe recordar que el fuego se inició poco antes de las 13.00 horas y su origen fue una bombona de butano, motivo por el que el Ayuntamiento de Palma ya ha ordenado la retirada inmediata de las bombonas de butano y cualquier otro tipo de material inflamable del exterior.

Las llamas comenzaron en una caravana aparcada y se extendieron rápidamente entre al menos dos vehículos más, aunque sin producir daños personales. En una de las autocaravanas, una persona sufrió quemaduras en un brazo al intentar sacar el vehículo del lugar.

Las personas que ocupaban otras dos caravanas situadas en los extremos pudieron escapar, al ver el incendio, y ponerse a salvo, evitando que se incendiaran los vehículos. No obstante, en una de las autocaravanas también se produjeron daños por la alta temperatura del fuego.

Gracias a la rápida actuación de estos últimos, el fuego no se propagó más, ya que se podrían haber incendiado más vehículos. Al lugar acudieron varias patrullas policiales y los Bomberos de Palma que consiguieron extinguir el incendio, quedando las tres autocaravanas calcinadas.