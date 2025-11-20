Prisión para dos acusados de entrar a robar en cuatro domicilios de Mallorca

Dos detenidos por robos con fuerza y violencia en viviendas - GUARDIA CIVIL

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Manacor ha decretado el ingreso a prisión y sin fianza para dos jóvenes, de 18 y 24 años, acusados de cometer presuntamente cuatro robos con fuerza y violencia en diferentes municipios de Mallorca.

Las detenciones son fruto de una investigación de la Guardia Civil iniciada por varias denuncias de robos en poco tiempo y en distintos municipios de la misma comarca, según ha informado el Instituto Armado.

La mayoría de los robos los cometían en viviendas de personas de avanzada edad y, en una de estas viviendas, una mujer mayor sufrió lesiones al ser abordada por uno de los autores.

Asimismo, se establecieron diversos dispositivos de vigilancia y puntos de verificación por las zonas afectadas y el pasado lunes se localizó el vehículo utilizado por los presuntos autores. Cuando se percataron de la presencia de los guardias civiles, emprendieron la huida realizando maniobras evasivas, hasta que fueron interceptados y detenidos.

En el interior del vehículo se localizaron pasamontañas, herramientas de corte y otros objetos para cometer robos en viviendas.

La Guardia Civil no descarta nuevas detenciones, ya que las investigaciones siguen abiertas.