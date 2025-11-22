Prisión para dos jóvenes por forzar una furgoneta y robar herramientas valoradas en 3.000 euros en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes por presuntamente forzar una furgoneta y robar cajas de herramientas, además de agredir a los agentes en un aparcamiento en el barrio de Son Oliva de Palma. Tras pasar a disposición judicial, se decretó prisión provisional para ambos.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado sobre las 22.30 horas cuando un vecino alertó al 091 que dos jóvenes estaban en el aparcamiento en actitud sospechosa, según ha señalado la Jefatura Superior de Baleares.

Los agentes sorprendieron a los jóvenes, de origen magrebí, junto a una furgoneta con una caja con herramientas a su lado. En este momento, esgrimieron una navaja y un cuchillo a los agentes, a los que amenazaron de muerte.

Asimismo, los presuntos autores trataron de huir del lugar pero un agente alcanzó a uno de los jóvenes, quien ejerció una fuerte resistencia. El otro joven fue localizado en el interior de un bar y, al ver a los agentes, les pegó patadas y puñetazos a la vez que los amenazaba, hasta que fue detenido.

Según la Policía, la puerta de la furgoneta había sido apalancada y habían robado del interior cajas de herramientas. Los objetos robados, con un valor de unos 3.000 euros, fueron recuperados.