A prisión uno de los encapuchados que secuestraron, agredieron y robaron a tres jóvenes migrantes en Inca

Dos agentes de la Guardia Civil en un coche patrulla. - GUARDIA CIVIL

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Inca, en funciones de guardia, ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por supuestamente secuestrar, agredir y robar a tres jóvenes migrantes extutelados que dormían en la calle en Inca.

El detenido, que actuó presuntamente con otras cuatro personas, fue arrestado este jueves y ha pasado a disposición judicial la mañana de este sábado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Los investigadores, explicaron a Europa Press fuentes próximas al caso, están convencidos de que se trata de un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas y descartan que haya una motivación xenófoba detrás de los hechos.

El arrestado es un joven de 24 años y nacionalidad marroquí que supuestamente estuvo implicado en el asalto. Fue localizado en un poblado chabolista situado en una zona boscosa de Inca cuando pretendía prenderle fuego a su vehículo, informó la Comandancia de la Guardia Civil de Baleares en un comunicado.

Durante el operativo, desarrollado la tarde del jueves, intervinieron uno de los coches empleado por los sospechosos, en el que encontraron varios cuchillos y restos de sangre, cuyas muestras fueron remitidas al laboratorio para su correspondiente análisis.

También fueron localizados diversos efectos personales que habían sido sustraídos a las víctimas. La operación permanece abierta para tratar de localizar y detener al resto de implicados, así como para determinar el grado de participación de cada uno de ellos.

LOCALIZADOS SIN ZAPATOS EN LA AUTOPISTA

Fue la noche del jueves al viernes de la semana pasada cuando cinco encapuchados se bajaron de dos vehículos armados con palos y agredieron a las tres víctimas, de 18 años y usuarios de un centro de atención de Cáritas Mallorca.

Después les introdujeron en el maletero de los coches y los llevaron a un descampado, donde volvieron a golpearles --uno de ellos fue apuñalado en una pierna-- y les robaron sus teléfonos móviles, documentación y otros efectos personales.

Los tres jóvenes, abandonados en el lugar sin sus pertenencias ni calzado, fueron localizados horas más tarde en la autopista por una patrulla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Tuvieron que ser atendidos en el Hospital Comarcal de Inca con heridas de diversa consideración, entre ellas una fractura de nariz, varios dedos rotos, heridas en la cabeza que requirieron puntos de sutura y una lesión compatible con el uso de un arma blanca.

Al recibir el alta médica, acompañados por el personal de Cáritas, presentaron una denuncia ante la Guardia Civil. Los agentes de la Unidad de Policía Judicial han abierto una investigación para tratar de localizar a los cinco sospechosos.

La principal hipótesis, según las fuentes consultadas, es la de que se trate de algún tipo de ajuste de cuentas. Se descarta, por el momento, que se trate de un delito xenófobo.

Las tres víctimas se encuentran en uno de los espacios de acogida con los que cuenta Cáritas, donde están recibiendo acompañamiento mientras se recuperan de sus lesiones.

Los chicos, quienes habían estado tutelados por la administración, se encontraban sin una alternativa habitacional adecuada desde el día que cumplieron la mayoría de edad. En el momento en el que se produjo la agresión estaban durmiendo en un espacio público.

Es algo que, ha remarcado Cáritas, sucede de forma habitual con los jóvenes migrantes que deben abandonar los centros de protección de menores "sin disponer de una red familiar, social o residencial suficiente".

Es por ello que la entidad ha reclamado a las administraciones y entidades competentes que pongan sobre la mesa los recursos necesarios para acompañar a estos jóvenes en su transición hacia la vida adulta y evitar situaciones de extrema vulnerabilidad.