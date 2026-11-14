Prisión para un hombre por agredir a una mujer en Manacor cuando intentaba manosearla

Agentes de la Policía Nacional con el detenido en Manacor. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha ingresado en prisión tras ser detenido en Manacor por, presuntamente, haber provocado diversas lesiones a una mujer a la que trató de tocarle sus partes íntimas.

Los hechos ocurrieron a principios de noviembre, cuando la denunciante caminaba por el centro de la ciudad y un hombre se le acercó para pedirle pidió fuego, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Tras responderle que no fumaba, el individuo le ofreció dinero a cambio de mantener relaciones sexuales. Ante la negativa de la mujer, el hombre volvió a insistir y la mujer, asustada, intentó huir pero el agresor logró darle alcance.

Al interceptarla, el hombre le agarró fuertemente del brazo para impedir que escapara e intentó tocar sus partes íntimas, lo que le causó daños leves en la muñeca, la espinilla y la parte superior del pecho.

Seguidamente, la mujer comenzó a gritar pidiendo auxilio y, en ese momento, el varón le soltó para emprender la huida. Sin embargo, antes de marcharse le metió la mano en el bolsillo y le sustrajo el dinero que portaba la mujer.

Tras conseguir escapar, la víctima acudió a dependencias policiales para denunciar lo sucedido. La Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Manacor inició una investigación para identificar al presunto autor y esclarecer lo ocurrido.

Para ello, los agentes realizaron diversas pesquisas y gestiones policiales que permitieron averiguar su identidad. Una vez identificado, los agentes no consiguieron localizarlo, por lo que pusieron al presunto autor en busca y captura.

Finalmente, el hombre fue detenido el pasado miércoles, durante un dispositivo realizado de la Policía Nacional en Manacor, como presunto autor de un delito de agresión sexual y otro de robo con violencia. Tras pasar a disposición judicial, un juzgado de Manacor ha decretado su ingreso en la cárcel.