Prisión para un hombre detenido dos días seguidos por agredir a dos personas y robar a una de ellas en Palma

Un agente de la Policía Nacional frente a un coche patrulla. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Palma ha decretado el ingreso en prisión para un hombre de origen argelino por, supuestamente, ser arrestado en dos días consecutivos por pegarle a dos personas en Palma y robarle a una de ellas un reloj valorado en 4.000 euros, entre otras cosas.

El pasado sábado, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional acudió a un centro, porque se había producido una pelea entre dos internos, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

Al llegar allí, un responsable, que hizo de traductor, explicó que el presunto autor de los hechos había sustraído ropa a otro usuario. Este último se lo recriminó y, tras discutir de manera "acalorada", el agresor empezó a asestarle golpes.

De acuerdo con la exploración que realizaron los sanitarios 'in situ', el agredido tenía fracturada la nariz, así como el pómulo y había perdido una pieza dental. Además, la víctima también requirió de radiografías de la zona craneal debido al derrame de líquido por las lesiones sufridas. Por esta razón, el varón fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones.

Al día siguiente de madrugada, un hombre que andaba por la calle Manacor paró para orinar. De repente, mientras realizaba sus necesidades, un hombre le asestó un puñetazo por detrás en la mandíbula.

La víctima cayó al suelo y el presunto autor siguió dándole puñetazos y patadas. En ese momento, el agresor le sustrajo el móvil, una pulsera de oro, un reloj valorado en 4.000 euros y la cartera con su documentación y 350 euros.

El agredido pudo escapar y se refugió por las inmediaciones. Entonces, fue cuando se alertó a dos patrullas de la Policía Nacional. Los agentes se entrevistaron con la víctima, que les describió las características físicas del autor con las que empezaron a realizar batidas por la zona para encontrarle.

Breves instantes después, los agentes localizaron al varón en los alrededores. Este llevaba consigo los efectos personales que fueron sustraídos, salvo el móvil, por lo que se pudieron devolver a su legítimo propietario.

Ante estos hechos, el varón fue detenido por ser el presunto autor de un delito de robo con violencia. Al llegar a dependencias policiales, los agentes comprobaron que este había sido detenido el día anterior por un delito de lesiones. El detenido pasó a disposición judicial donde se decretó prisión provisional.