Prisión para el hombre que intentó a atracar una tienda de alimentación en Son Oliva y se atrincheró en su casa

Cuchillo intervenido al joven detenido por el intento de atraco en una tienda de alimentación de Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Palma ha decretado prisión provisional para el hombre arrestado por, presuntamente, tratar de robar con un cuchillo y un arma de fuego en un establecimiento de alimentación en el barrio de Son Oliva de Palma, después de que se encerrara en su casa con las armas.

Este viernes, sobre las 14.00 horas, el 091 recibió una llamada en la que se informaba que había entrado en una tienda con un cuchillo y un arma de fuego, para amenazar a la dependienta y que esta le entregará el dinero de la caja registradora, según ha informado la Policía Nacional.

Dado que la apertura de la caja disponía de retardo como medida antirrobo, el varón abandonó el establecimiento sin poder llevarse nada.

El grupo de Atracos de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación para esclarecer los hechos e identificar al autor. Una vez descubrieron quién era esta persona, varias unidades se desplazaron hasta el domicilio del presunto autor pero no le pudieron encontrar allí.

Posteriormente, sobre las 17.00 horas, los policías supieron que el varón se había personado en el domicilio y se habría atrincherado en una de las habitaciones, por lo que podría portar el arma de fuego y el cuchillo utilizado horas antes en el intento de atraco.

Patrullas de la Policía Nacional se desplazaron hasta la vivienda y, tras más de cuatro horas de actuación en la vivienda, los agentes accedieron al interior. En una de las habitaciones, los agentes localizaron a un joven corpulento que tenía en sus manos un cuchillo de cocina y en una actitud agresiva hacia los agentes, ya que hacía caso omiso a las indicaciones de estos.

Finalmente los policías consiguieron reducir al varón y detenerle por los posibles delitos de tentativa de robo con intimidación, atentado y lesiones, aunque durante el forcejeo con el varón cuatro policías sufrieron lesiones leves.

De este modo, los agentes lograron recuperar el cuchillo que portaba el varón pero no así el arma de fuego que utilizó para cometer el robo, por lo que siguen con las gestiones para esclarecer los hechos y localizar la supuesta el otro arma.

El hombre fue trasladado hasta un centro hospitalario de Palma y, una vez atendido por los servicios médicos, fue trasladado e ingresado en dependencias policiales. Tras pasar a disposición judicial, el magistrado ha optado por su entrada en la cárcel de manera provisional.