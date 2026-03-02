Prisión para un hombre por romper la prohibición de entrar en Palma y robar 7.000 euros en ropa

Archivo - Unidad de la policía nacional en moto. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, para quien un juzgado ya se ha ordenado el ingreso en prisión provisional, por supuestamente romper la prohibición de entrar en Palma y robar en tiendas de ropa por valor de 7.000 euros.

Según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado, el hombre está acusado de una docena de hurtos y de haber quebrantado el alejamiento de la capital hasta en seis ocasiones.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional que estaban patrullando en Camp Redó identificaron a un varón que le constaba una orden de alejamiento a la capital balear por varios hurtos en tiendas de ropa. Por ello, los policías nacionales le detuvieron.

Sin embargo, para esclarecer los hechos, los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Centro asumieron la investigación y descubrieron que el varón estaba, supuestamente, detrás de varios robos durante los últimos días en una famosa franquicia.

Tras varias pesquisas, los policías nacionales constataron que el hombre habría quebrantado en cinco ocasiones más la medida cautelar de entrar en Palma. De la misma manera, los agentes de Centro le imputan 12 hurtos por sustraer productos valorados en unos 7.000 euros.