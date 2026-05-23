A prisión por robar en el interior de ocho vehículos y efectuar compras con tarjetas bancarias ajenas

Una agente de la Policía Nacional, de espaldas. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre, quien posteriormente ha ingreso en prisión de forma provisional, por supuestamente robar en el interior de ocho vehículos y efectuar al menos seis compras con tarjetas bancarias ajenas.

Durante las últimas semanas los agentes de la comisaría del distrito Centro habían detectado un incremento de los robos con fuerza ocurridos en el barrio de Pere Garau.

En total, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, se habían presentado más de una decena de denuncias por este tipo de delitos.

En prácticamente todos estos casos el sospechoso fracturaba las ventanillas de turismos que se encontraban estacionados en la vía pública empleando la tapa de una alcantarilla, algunas de las cuales se encontraron en el interior de los coches o en las inmediaciones.

Después sustraía los efectos que encontrara en su interior, que en al menos seis ocasiones fueron tarjetas bancarias con las que después efectuó compras en diferentes establecimientos.

Los cargos bancarios habían sido registrados justo después de las sustracciones en sus turismos, denunciaron los perjudicados, por lo que los hechos encajaban cronológicamente.

También robó gafas, dinero en efectivo, relojes, tarjetas bancarias, dispositivos electrónicos, ropa y documentación.

No fue hasta el pasado viernes cuando los investigadores localizaron y detuvieron a un hombre de nacionalidad marroquí y con antecedentes por hechos similares.

La autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional como supuesto autor de ocho delitos de robo con fuerza y seis de estafa.

Además, los investigadores le relacionan con 13 robos más sucedidos en idéntcias circunstancias. Las pesquisas siguen abiertas para conocer si hubo más víctimas.