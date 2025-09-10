La producción industrial sube un 2,1% en julio en Baleares

Archivo - Maquinaria industrial y herramientas. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha subido un 2,1% en julio en relación al mismo mes de 2024 en Baleares, 0,2 puntos menos que la media nacional, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los mismos datos, la producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Baleares y encadena ocho meses de crecimiento.

Entre enero y julio, la producción industrial en las Islas ha crecido un 5,7%, frente a un incremento del 0,6% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto han subido en la región un 3,1% con un incremento del 10,3% en el caso de los duraderos y un 0,6% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo han disminuido un 23,7%, los bienes intermedios han anotado un 16,8% más y los de la energía, un 7,7% más.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, el Índice General de Producción Industrial subió un 2,3% en julio en relación al mismo mes de 2024, tasa 2,2 puntos inferior a la de junio (+4,5%).

Con el avance de julio, la producción industrial encadena dos meses de aumentos después de los descensos que registró en abril (-5,7%) y mayo (-1%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial aumentó un 2,5% interanual el pasado mes de julio, tasa seis décimas superior a la de junio y la más elevada desde octubre de 2024.

El crecimiento de la producción industrial en julio en un 2,3% fue resultado de los ascensos en todos los sectores, menos en los bienes de equipo, donde la producción descendió un 1,1% interanual.

El mayor repunte de la producción se dio en la energía (+5,6%), seguido de los bienes de consumo duradero (+3,9%), bienes intermedios (+3%) y bienes de consumo no duradero (+2%).

En términos mensuales (julio sobre junio) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,5% tras haber registrado en los dos meses anteriores alzas del 0,8% (junio) y del 0,5% (mayo).

Por sectores, los bienes de consumo duradero presentaron el mayor avance mensual, del 1,3%, en tanto que los bienes de equipo registraron el único retroceso (-3,6%).