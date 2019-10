Profesionales de emergencias y de cuerpos de seguridad participan en un curso internacional de respuesta en catástrofes

Publicado 05/10/2019 19:00:31 CET

Cerca sesenta profesionales sanitarios, de emergencias y de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado asisten hasta este domingo, al primer curso internacional de actuación en caso de catástrofe con víctimas múltiples que se organiza en España.

Según ha informado la Conselleria de Salud y Consumo, se trata del International Postgraduate Course in Medical Response to Mayor Incidents (MRMI), que tiene por objetivo capacitar a los profesionales con estrategias para abordar todos los procesos de respuesta en caso de catástrofe con víctimas múltiples, desde el rescate y el traslado de estas hasta la llegada y la atención en el centro hospitalario.

Los jefes de los servicios de Cirugía General y Digestiva y de Urgencias del Hospital Comarcal de Inca, los doctores Carlo Brugiotti y José Luis Guerrero, respectivamente, han sido los organizadores de este curso, que ha contado con la colaboración de la Dirección General de Emergencias y del Servicio de Salud de las Islas Baleares.

El curso se divide en dos partes para entrenar a la cadena entera de mando por medio de un modelo de simulación avanzada. Por un lado, se repasan conocimientos básicos de primeros auxilios y de coordinación y toma de decisiones en potenciales situaciones de riesgo, junto con demostraciones de trabajo en equipo en las fases prehospitalaria y hospitalaria. Por otro, se hacen ejercicios prácticos aplicando los conocimientos adquiridos, con o sin la ayuda de los docentes que imparten la formación.

La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, y la consellera de Administraciones Públicas, Isabel Castro, han asistido a una de las jornadas de formación práctica desde la sala de control, en que los profesionales han participado en una situación simulada basada en víctimas reales de un atentado producido en el territorio europeo.

La consellera de Salud y Consumo ha afirmado que este tipo de cursos de formación son indispensables para dar una respuesta rápida en estas situaciones, optimizar los esfuerzos y minimizar las bajas y los daños. Por ello, ha recalcado, es imprescindible una coordinación óptima de todos los cuerpos de emergencias implicados en una posible catástrofe. También han asistido el director general del Servicio de Salud, Juli Fuster, y el director general de Emergencias, Jaume Barceló.

Este curso es una formación de carácter internacional posgraduada certificada por la European Society for Trauma and Emergency Surgery. Unos 2.500 participantes han recibido esta formación en todo el mundo.

UNA APP PARA REDUCIR EL TIEMPO DE RESPUESTA

El Hospital Comarcal de Inca desarrolló en 2018 una aplicación para dispositivos móviles que sirve para reducir el tiempo de respuesta en caso de accidente con víctimas múltiples.

Esta app guía en la actuación ordenada y planificada para atender al mayor número posible de pacientes en un lapso de tiempo breve y de la forma más eficaz. Precisamente esta app fue galardonada en los prestigiosos Premios Profesor Barea, que otorga la Fundación Signo para reconocer el esfuerzo de instituciones en la implantación de sistemas de gestión sanitarios innovadores que permitan dar respuesta tanto a la sostenibilidad del sistema como a una atención sanitaria de calidad.