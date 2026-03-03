Programa de actividades 8M en Palma: talleres, exposiciones y conferencias

Presentación del programa de actividades del Ayuntamiento de Palma con motivo del 8M - AYUNTAMIENTO DE PALMA

El Ayuntamiento de Palma ha programado varias actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, bajo el lema 'Visibles en todas las edades'.

Para visibilizar y poner en valor el papel de las mujeres a lo largo de este mes de marzo, se realizarán conferencias, talleres, exposiciones y eventos culturales que se desarrollarán en diferentes espacios de la ciudad.

ACTIVIDADES

Miércoles 4 de marzo:

- 16.30 horas en la Biblioteca de Sant Jordi: actuación de marionetas titulada 'Les aventures d'Amèlia Earhart', basada en la vida de Amelia Earhart, la primera mujer que atravesó el Atlántico en solitario.

- 17.30 horas, en la Biblioteca de Son Rapinya: cuentacuentos 'Jo vaig amb mi', con Maria Barceló.

- 17.30 horas, la Biblioteca Infantil de Nou Llevant: cuentacuentos 'La princesa rebel'.

Jueves 5 de marzo

- 17.30 horas, en la Biblioteca Joan Alcover: 'Les padrines rebels', un cuentacuentos musical que rinde homenaje a mujeres del siglo XX a través de la música y la narración.

Viernes 6 de marzo:

- 10.00 horas, en el Parc de la Mar: yincana feminista, organizada por Casal Petit.

- 16.30 horas, en el Casal de Barri de Sant Agustí: proyección 'Antes de nosotras: mujeres de tiempo y memoria', con espacios para cuentacuentos y un taller de chapas.

- Del 6 al 13 de marzo, en los casales de barrio de Palma: exposición comunitaria 'Mirades del dia a dia', que rinde homenaje a las mujeres del entorno cotidiano a través de fotografías y relatos personales.

Sábado 7 de marzo:

- 17.00 horas, en el Espai Jove Tramuntana: presentación del, creado por jóvenes durante todo el año, con actuaciones musicales y ambiente festivo.

- Del 7 al 14 de marzo, en el Centre Flassaders: exposiciones 'Estic en el relat: memòria, territori i cossos en diàleg' y 'La força del quotidià: referents sense capa', fruto de talleres de fotografía y creación colectiva.

Domingo 8 de marzo:

-10.00 horas, en el Parc de de sa Riera: IX Carrera Popular Palmadona.

Lunes 9 de marzo:

- 17.30 horas, en el Centre Flassaders: actividades comunitarias como 'Brodant records' y 'Seguint el fil', con una exposición colectiva posterior.

Martes 10 de marzo:

- 10.00 horas, en Es Baluard Museu d'Art Contemporani: jornada 'Ojo al dato. Visibilidad de una realidad oculta: mujer, discapacidad y violencia', impulsada por Fundación ONCE, que pondrá el foco en la realidad de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género.

Jueves 12 de marzo:

- 17.30 horas, en el Centre Flassaders: club de lectura con 'Dones', de Isabel-Clara Simó.

Sábado 14 de marzo:

-17.30 horas, en el Espai Jove Llevant: jornada especial del 8M de 'One Shot', consistente en varios juegos de rol.

Martes 31 de marzo:

-17.30 horas, en el Espai Jove Llevant: sesión de 'ImproLab especial 8M', un taller de improvisación para jóvenes de 14 a 30 años.

La segunda teniente de alcalde y regidora de Igualdad, Lourdes Roca, ha presentado este martes el programa, junto con diversas mujeres de las asociaciones de personas mayores de Son Forteza y Sant Agustí y de usuarias de la oficina de personas mayores.

"Queremos poner en valor a las mujeres como personas activas, capaces, con voz propia y con mucho que aportar en todas las etapas de la vida", ha señalado Roca.

Asimismo, ha subrayado que que el 8M "también es un día para visibilizar a todas las mujeres que han sido pioneras, que han luchado por la libertad y la igualdad, que han abierto caminos para las generaciones futuras y que continúan demostrando que la fuerza y la capacidad no tienen edad".