El programa de educación vial del Govern supera los 100.000 participantes en el último curso

Alumnos del CEIP Son Juny de Sant Joan en una sesión práctica del Programa de Educación Vial - CAIB

PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Educación Vial de Baleares (EVIB) ha superado por primera vez los 100.000 participantes, alcanzando concretamente los 103.446 durante el curso 2024-2025.

Este curso han participado unas 6.400 personas más que el anterior en las sesiones organizadas por el Instituto de Seguridad Pública de Baleares (Ispib), la mayoría dirigidas a estudiantes de educación infantil, primaria, secundaria, ciclos formativos y bachillerato.

Así lo refleja la memoria anual del Programa EVIB que el Govern ha presentado este martes en Sant Joan, coincidiendo con una sesión educativa en el CEIP Son Juny.

El director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, ha destacado que el Programa de Educación Vial es "un elemento fundamental" que permite un cambio de hábitos en esta materia entre los más jóvenes.

"Gracias a ello, están cada vez más concienciados de los riesgos que corren y de las medidas y precauciones que hay que tomar para minimizarlos al máximo", ha subrayado.

Por su parte, la coordinadora del programa, Llucia Pons, ha apuntado que los municipios de las Islas "apuestan claramente, como el Govern, por la movilidad segura, y así lo demuestra la cifra de municipios adheridos al programa".

"Lo que queremos conseguir es que no haya accidentes y, para ello, adaptándolo a las edades correspondientes, les enseñamos normas, les educamos en valores y, a los más mayores, incluso les hacemos ver y tocar los riesgos a los que se exponen", ha explicado Pons.

Los datos de la memoria del curso 2024-2025 muestran también su constante crecimiento en número de participantes y de sesiones. A lo largo de dicho curso, los agentes de educación vial han llevado a cabo un total de 4.693 sesiones, lo que supone un incremento del 6,7 por ciento respecto al curso anterior.

Este crecimiento, han destacado desde el Govern, muestra la consolidación del programa como "una herramienta clave" de prevención y formación en seguridad vial, adaptada a las diferentes etapas educativas y colectivos sociales.

El abanico de actividades es amplio y diverso dependiendo de la edad de los alumnos, en concreto, parte desde conocer el significado de los colores del semáforo en educación infantil hasta ponerse unas gafas de realidad virtual que simulan la visión bajo los efectos de alcohol y drogas.

También destacan las actividades de grandes colectivos, como las bicicletadas, de cada vez más frecuentes con la intención de poner en valor una movilidad sostenible y amable.

El programa mantiene el peso de las sesiones prácticas, aunque este curso también han aumentado las sesiones teóricas, que han crecido un 16,9 por ciento, para reforzar la concienciación, la reflexión y la adquisición de conocimientos en materia de seguridad vial.

Además, el EVIB ha experimentado una diversificación de las actividades, con un fuerte incremento de los talleres educativos, las visitas a dependencias policiales y las acciones complementarias, así como una "apuesta clara" por la inclusión, con actuaciones dirigidas a alumnado con necesidades educativas especiales (NEE/Ueeco).

El programa está presente en todas las islas, con una especial incidencia en Mallorca, por el volumen de actividad, y con una adaptación específica a la realidad de Menorca y de las Pitiüses, donde el programa continúa ajustando recursos y contenidos para garantizar un impacto educativo real y sostenible.

El número de agentes instructores que participan en el programa también ha crecido, hasta alcanzar los 118. Igualmente, este mes de marzo un total de 25 agentes más han completado en la Escuela Balear de Administración Pública el Curso de monitor de educación vial - Nivel 1. Al igual que, durante el curso 2024-2025, 20 agentes cursaron el segundo nivel del curso.

Por otro lado, en cuanto a la evaluación del programa por parte de los centros educativos, han subrayado que este curso ha sido calificado con un 4,47.