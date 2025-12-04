El programa escolar del Irfap acerca la realidad del sector primario balear a los alumnos de primaria - CAIB

PALMA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Programa Escolar del Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera de Baleares (Irfap) acerca al alumnado de primaria la realidad del sector primario en Balares.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha visitado este jueves el CEIP Pere Rosselló i Oliver de Alaró para conocer de primera mano una de las actividades formativas, según ha señalado su Conselleria.

El objetivo del programa es también fomentar el reconocimiento de las variedades autóctonas, dar a conocer los productos de proximidad del mar y del campo, y promover el valor del producto local.

Durante su visita, Simonet ha destacado la importancia de estas actividades para que los más pequeños "descubran de dónde proceden los alimentos, reconozcan la riqueza agrícola y pesquera del territorio y aprendan la relevancia de consumir producto local y sostenible".

El pasado curso 2024-2025 las actividades del programa se impartieron en 59 centros educativos de las Islas, alcanzado un total de 5.059 alumnos de 3º a 6º de primaria.

Según la Conselleria, esta amplia cobertura evidencia el interés y la buena acogida que tienen estas iniciativas entre la comunidad educativa.