El programa 'Festes Segures' se estrenará en la Nochevieja de Ibiza

Ya se han llevado a cabo tres experiencias piloto "con resultados muy positivos" en Sóller, Pollença y Ciutadella

IBIZA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Festes Segures' del Govern previsiblemente se estrenará en la fiesta de Nochevieja de Ibiza, seguida de la fiesta de Sant Antoni, y se irá extendiendo progresivamente a lo largo de 2026 al resto de celebraciones de las Pitiusas.

El Govern ha presentado este miércoles en Ibiza el programa 'Festes Segures', cuyo objetivo es prevenir y reducir las situaciones de riesgo derivadas de las celebraciones populares y patronales de los municipios.

Se trata de una iniciativa impulsada por la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas a través del Instituto de Seguridad Pública de Baleares (Ispib).

La presentación ha tenido lugar durante la reunión del Consejo de Coordinación Pitiuso de Policía Local, un órgano que promueve el trabajo conjunto y la interoperabilidad entre los cuerpos de Policía Local de Ibiza y Formentera, ha informado la Conselleria en un comunicado.

El director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, ha explicado que el programa 'Festes Segures' "es una herramienta que permite homogeneizar y ofrecer recursos específicos para el desarrollo de actos de carácter lúdico y festivo, que a menudo presentan problemáticas comunes".

Gárriz ha destacado que "cada isla tiene unas circunstancias particulares", motivo por el cual el programa está adaptado "a la realidad de cada municipio y a sus necesidades específicas".

El coordinador del programa, Rafel Covas, ha señalado que durante este verano se han llevado a cabo tres experiencias piloto "con resultados muy positivos" en Sóller, Pollença y Ciutadella.

"El objetivo es conseguir unas fiestas seguras, pero también divertidas, trabajando desde la prevención y la coordinación de todos los servicios implicados", ha apuntado Covas.

El coordinador ha subrayado la importancia de formar de manera homogénea a los agentes de Policía Local, ya que "muchas veces los cuerpos de pueblos vecinos colaboran en los dispositivos de seguridad de otros municipios" y es importante que todos ellos apliquen la misma metodología y protocolos de actuación para garantizar "una respuesta eficaz".

El programa, ha añadido, incluye la recogida de datos y la evaluación de cada fiesta con el fin de elaborar una hoja de ruta común detectar las problemáticas recurrentes y poder implantar campañas específicas de prevención.

Covas ha adelantado que la previsión es que la primera implantación del programa será en la fiesta de Nochevieja de Ibiza, seguida de la fiesta de Sant Antoni, y que a lo largo de 2026 se irá extendiendo progresivamente al resto de celebraciones de Ibiza y Formentera.

FORMACIÓN PARA POLICÍAS

El Programa 'Festes Segures', que se dio a conocer el pasado mes de abril bajo el lema 'Unas fiestas seguras son unas fiestas para todos', cuenta con la implicación de la Federación de Entidades Locales de las Baleares (Felib) y de los ayuntamientos que deseen adherirse.

Además, incluye acciones de formación específica para policías locales a través de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), así como material informativo y preventivo como tapones para vasos, bolsas, abanicos, adhesivos y una guía explicativa del programa.

"Lo que pretendemos es cambiar la cultura del riesgo por una cultura de la prevención y la protección, porque unas fiestas seguras no son unas fiestas aburridas, sino unas fiestas en las que todos podemos participar sabiendo que lo pasaremos bien y sin ningún problema", ha sentenciado Gárriz.