Programa 'Jóvenes en la nieve' (18-30 años): Consell de Mallorca amplía plazas

Segunda edición de 'Jóvenes en la nieve' - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell, a través de la Dirección Insular de Juventud y Participación, ha organizado la tercera edición del programa 'Jóvenes en la nieve', una iniciativa dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años residentes en Mallorca que, en esta ocasión, ha ampliado su oferta a 260 plazas tras el "éxito de la edición anterior".

Según ha informado la institución insular en un comunicado, las inscripciones para participar se abrirán el 28 de noviembre a las 00.00 horas y permanecerán disponibles hasta el 12 de diciembre a las 23.59 horas a través de la sede electrónica del Consell.

El conseller de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que los jóvenes "quieren participar, convivir y compartir experiencias, más allá de su entorno habitual" y ha descrito el programa como una oportunidad para que "conozcan gente nueva, descubran un deporte diferente y disfruten de unos días que recordarán siempre".

Asimismo, Fuster ha añadido que la prioridad del Consell es "ofrecer actividades que les motiven, que les aporten vivencias positivas y que refuercen su participación".

¿EN QUÉ FECHAS Y DÓNDE SERÁ EL VIAJE?

El viaje se desarrollará durante el mes de febrero de 2026 en las pistas de esquí en Andorra, con estancias de seis días y cinco noches organizadas en cuatro turnos diferenciados por edades, del 1 al 6 de febrero irán los jóvenes de 18 a 24 años y del 8 al 13 los participantes de 25 a 30 años. El siguiente turno será, del 15 al 20 de febrero, de nuevo para jóvenes de 18 a 24 años, y del 22 al 27 para el grupo de 25 a 30 años.

Cada turno contará con 65 participantes que pasarán cuatro días en la nieve practicando esquí y snowboard con equipamiento completo, forfait, seguro y tres horas diarias de clases impartidas por monitores profesionales. Además, habrá actividades de convivencia y ocio dirigido.

El programa cuenta con una financiación del 70% por parte del Consell, lo que permite ofrecer el precio final de 277,47 euros para los participantes. El importe incluye vuelos, de ida y vuelta a Barcelona, transporte en autocar, alojamiento con pensión completa, alquiler de equipamiento, forfait, seguro y formación técnica en esquí o snowboard.

¿QUÉ REQUISITOS HAY?

Para participar, los solicitantes deberán ser residentes en Mallorca, tener entre 18 y 30 años durante el viaje y disponer de certificado de residencia de viaje actualizado. En caso de superar el número de solicitudes, la selección de participantes se llevará a cabo mediante sorteo público.